Bild: dpa/Robert Michael

Neuer Höchstwert - Brandenburg registriert 15 Corona-Tote innerhalb eines Tages

19.11.20 | 18:14 Uhr

Nicht nur die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Berlin und Brandenburg, auch die gemeldeten Todesfälle nehmen zu. Noch nie seit Beginn der Pandemie wurden in der Region so viele registriert wie am Donnerstag, Höchstwerte gab es in Brandenburg und Cottbus.

15 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden sind am Donnerstag in Brandenburg gemeldet worden – das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Bislang waren es zwölf mit dem Coronavirus infizierte Verstorbene am 25. April.

Allein in Cottbus wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums fünf Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in der Stadt steigt damit auf 15. Cottbus hat aktuell in Brandenburg die höchste 7-Tage-Inzidenz mit 214 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.



Auch in Berlin hohe Zahl von Todesfällen

Im Landkreis Spree-Neiße gab es drei Todesfälle innerhalb von 24 Stunden, in Potsdam sowie dem Landkreis Havelland wurden jeweils zwei Todesfälle gemeldet. Jeweils einen Todesfall meldeten am Donnerstag die Landkreise Barnim, Oberhavel und Oberspreewald-Lausitz. Insgesamt sind bislang in Brandenburg 284 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben. In Berlin wurden am Donnerstag zudem 21 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden gemeldet, das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie. Der Höchstwert von 22 Toten innerhalb eines Tages war erst am Dienstag registriert worden. Seit Beginn der Pandemie sind in der Hauptstadt 422 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Die Zahl der Neuinfektionen stieg seit Anfang Oktober in Berlin und Brandenburg zunächst wieder rasant an, die Kurve flacht zurzeit aber etwas ab. Sowohl die Hauptstadt als auch fast alle Brandenburger Landkreise gelten als Risiokogebiet. Lediglich in der Uckermark und in der Prignitz liegen die Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage unter dem kritischen Grenzwert von 50 pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der mit Covid-19 infizierten Menschen, die in Kliniken behandelt werden müssen, ist derzeit deutlich höher als bei der ersten Infektionswelle im Frühjahr.