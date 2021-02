dpa/Jörg Carstensen Audio: Radioeins | 22.02.2021 | Dilek Kalayci im Interview | Bild: dpa/Jörg Carstensen Download (mp3, 7 MB)

Ab Montag - Berlin öffnet Impfzentren für Polizeikräfte und chronisch Kranke

22.02.21 | 11:54 Uhr

Ab dieser Woche können sich weitere Personenkreise in Berlin gegen das Coronavirus impfen lassen: Dazu zählen Polizeikräfte und chronisch Kranke über 65. Auch die Beschäftigten in Schulen und Kitas könnten bald an der Reihe sein, erklärt die Gesundheitssenatorin im rbb.



Für die Berliner Polizei stehen von diesem Montag an 12.000 Impfstoffdosen des Herstellers Astrazeneca bereit. Das teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montagmorgen im rbb-Sender Radioeins mit. Polizeikräfte gehörten zur zweiten Impfpriorisierungsgruppe und könnten sich somit ab Montag in den Impfzentren impfen lassen, so Kalayci.



Konferenz berät über pädagogisches Personal

Zugleich werde auf der Gesundheitsministerkonferenz der Länder am Montag auch über ein Vorziehen von Lehrkräften und pädagogischem Kita-Personal bei den Impfungen gesprochen. Kalayci sprach sich im Radioeins-Interview für diesen Schritt aus: "Das macht vor allem deshalb Sinn, weil heute fast alle Bundesländer die Schulen und Kitas wieder öffnen", sagte Kalayci. Zudem könne das Personal im Bildungsbereich schwieriger Abstand halten. In Berlin werde dafür der Impfstoff des Herstellers Astrazeneca genutzt.



Auch chronisch Kranke im Alter von über 65 Jahren könnten sich jetzt impfen lassen, betonte Kalayci. "Sie können sich schon jetzt per Attest an Impfzentren wenden und sich dort impfen lassen", sagte die Senatorin im Radioeins-Gespräch weiter. Bei der telefonischen Impfhotline Berlins (030 90 28 22 00, täglich von 7 bis 18 Uhr erreichbar) könnten sich Betroffene mit Attest einen Impftermin geben lassen, ergänzte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung auf rbb|24-Nachfrage. Chronisch Kranke über 65 bekämen nicht das Astrazeneca-Vakzin verabreicht, sagte er weiter.



Über-70-Jährige sollen Einladungen bekommen

Zum Thema Impfungen in Hausarztpraxen äußerte sie sich derweil zurückhaltend. "Die Nationale Impfstrategie sieht Praxen noch nicht vor", betonte sie. Gleichwohl gebe es in Berlin bereits Pilotprojekte, so zum Beispiel in onkologischen Praxen: "Die Kassenärztliche Vereinigung fragt gerade ab, wer mitmachen will."



Kalayci hatte am Wochenende angekündigt, dass ab dieser Woche Impfeinladungen an die Über-70-Jährigen verschickt werden. Auf Twitter teilte sie am Samstag zudem mit, dass Taxifahrten zu den Impfzentren auch weiterhin bezahlt werden. "Das Impfen muss zügig weitergehen", so die Senatorin.



Damit kommen bei den Impfungen nun die Menschen an die Reihe, die durch die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts (RKI) in den Priorisierungsstufen 2 und 3 eingeordnet wurden. Neben den Über-70-Jährigen werden hier unter anderem auch Menschen mit Down-Syndrom, einer Demenz-Erkrankung oder geistigen Behinderung erfasst. Auch Menschen, die auf eine Organtransplantation warten oder an Krebs erkrankt sind, haben die Impf-Priorität 2 oder 3.

