Bild: dpa/Christoph Hardt

Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums - Grundschullehrer und Kita-Personal sollen sich früher impfen lassen können

22.02.21 | 17:21 Uhr

Das Bundesgesundheitsministerium will die Impf-Reihenfolge für Grundschullehrer und Kita-Beschäftigte ändern: Sie sollen von der dritten in die zweite Gruppe vorgezogen werden. Das sieht ein Entwurf vor, der den Bundesländern zugeleitet wurde.

Lehrkräfte an Grundschulen sowie Erzieherinnen und Erzieher in Kitas sollen sich früher gegen das Coronavirus impfen lassen können. Das sieht ein Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums vor, der am Montag auch den Ländern zugeleitet wurde. Konkret sollen "Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege und an Grundschulen tätig sind", von der dritten in die zweite Gruppe der Impf-Reihenfolge vorgezogen werden.

Schutzmaßnahmen mit kleinen Kinder schwer umsetzbar

Das solle eine zügige und sichere Umsetzung von Öffnungsstrategien der Länder bei Kitas und Grundschulen ermöglichen, heißt es in dem Entwurf, der dem rbb vorliegt. Denn dabei werde es regelmäßig zu vielen, häufig auch engen Kontakten kommen, zumal sich bei kleineren Kindern nicht alle Schutzmaßnahmen gut umsetzen ließen. Impfungen von Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern sollten deshalb ein Element sein, um das Infektionsrisiko zu senken, heißt es. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und mehrere Länder hatten sich schon für ein Vorziehen in der Reihenfolge der Impfungen ausgesprochen, die gerade noch größtenteils in der ersten Prioritätsgruppe laufen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten zuvor um eine entsprechende Prüfung gebeten.

Der Entwurf ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in die Abstimmung gegangen, die Änderung der Verordnung könnte möglicherweise bereits an diesem Mittwoch in Kraft treten. Über das Thema sollen am Montag auch die Gesundheitsminister der Bundesländer beraten. Die brandenburgische Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) geht davon aus, dass ihre Länderkollegen ein Vorziehen der Impfungen von Kita-Erziehern und Grundschullehrern empfehlen werden.

Gewerkschaften und Verbände warnten vor Öffnungen

Unter anderem in Berlin und Brandenburg sind am Montag nach zwei Monaten die ersten Kinder wieder an die Schulen zurückgekehrt. Grundschulkinder der Klassen 1 bis 6 dürfen in Brandenburg nun zwischen Präsenz- und Distanzunterricht wechseln. Die Berliner Grundschulen wurden zunächst nur für die ersten bis dritten Klassen für den Wechselunterricht geöffnet. Die Einzelheiten regelt jedes Bundesland für sich. Je nach Corona-Lage - abhängig von den Inzidenzzahlen - bleiben in bestimmten Landkreisen und Städten die Einrichtungen auch weiterhin zu. Bildungsgewerkschaften und Lehrerverbände hatten bereits vor der Öffnung vor Gesundheitsrisiken gewarnt. Hintergrund sind die aktuelle Entwicklung bei den Corona-Zahlen sowie Befürchtungen über einen schnellen Wiederanstieg wegen der Ausbreitung neuer Virusvarianten.

Sendung: Fritz, 22.02.2021, 18:30 Uhr