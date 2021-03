Sanli Berlin Donnerstag, 11.03.2021 | 15:51 Uhr

Der Autor macht es sich zu einfach. Natürlich führen zwangsläufig mehr Tests zu höheren Inzidenzen. Er versucht zwar Argumente dagegen anzuführen, aber sie bleiben schwach. ich möchte jedoch in diesem Zusammenhang in eine andere Richtung gehen, die durch die Argumentation beider Seiten, was die Inzidenzen angeht, zwangsläufig gegangen werden muss: Wenn man sich schon an der Inzidenzzahl als einzig wahren Wert hält, wie das die Politik macht, dann muss man die Inzidenzzahl immer mit der Anzahl der Tests in Beziehung setzen. Was ich Amit sagen möchte: Ohne die Inzidenzzahl mit der Anzahl der durchgeführten Tests ins Verhältnis zu setzen, ist die Inzidenzzahl eine völlig beliebige und absolute Zahl, die nichts besagt. Und diese Zahl wird noch bedeutungsloser, wenn man bedenkt, dass es eigentlich viel mehr Sinn machen würde, die Inzidenzen nach Altersgruppen aufzuschlüsseln.Hinzu kommt: Mit steigender Impfrate verliert die Inzidenz weiter an Bedeutung.