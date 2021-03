Die Kulturschaffenden haben in den vergangenen Monaten extrem gelitten - nun gibt es Grund zur Hoffnung. Am 19. März öffnet im Rahmen eines Pilotprojekts die erste Bühne, acht weitere Veranstaltungen folgen. Zuschauer und Mitwirkende müssen sich vorab testen lassen.

Hoffnung für die Kulturschaffenden: In Berlin sollen die ersten Bühnen im Rahmen eines Pilotprojekts der Senatsverwaltung für Kultur noch im März öffnen. Das Publikum soll vorher auf das Coronavirus getestet werden. "So ein Pilot ist in Deutschland einzigartig - und hoffentlich ein Beitrag mit Blick auf ein unbeschwertes Besuchen von Kulturveranstaltungen", teilte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag mit. Den Auftakt macht das Berliner Ensemble am 19. März, die Stiftung Berliner Philharmoniker plant dann am 20. März ein Sinfoniekonzert.

Neben den Philharmonikern, der Berliner Volksbühne und der Staatsoper Unter den Linden ist beispielsweise auch die Clubcommission mit einem Konzert dabei. Geplant sind neun Veranstaltungen bis Anfang April. Das Publikum muss am Tag der Veranstaltung zu einem Coronatest und soll während der Vorstellung einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch die mitwirkenden Künstlerinnen und Künstler sowie alle am Vorstellungsbetrieb Beteiligten sollen getestet werden.