Emil Sommer, der in Wirklichkeit anders heißt, gehört zu den vielen Verlierern der Corona-Pandemie. Er verlor seinen Job in der Gastronomie und lebte vorübergehend auf der Straße. Dann hatte er endlich eine Wohnung in Aussicht. Dafür brauchte er jedoch eine Genehmigung vom Jobcenter. Dieses war während des Lockdowns jedoch für ihn nicht erreichbar - so bekam er die Wohnung nicht und lebt heute in einer Unterkunft für Obdachlose.

So wie Emil Sommer geht es vielen. Behörden gingen in den Lockdown - Betroffene fühlten sich im Stich gelassen. Das bestätigt eine Studie der Alice-Salomon-Hochschule, die die Landesarmutskonferenz Berlin in Auftrag gab. 16 Einrichtungen in Berlin und Brandenburg wurden befragt - das sind mehr als ein Fünftel ihrer Mitglieder - aus der Wohnungsnotfallhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, der allgemeinen Sozialberatung und aus ehrenamtlichen Unterstützungsangeboten.