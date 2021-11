Hohe Auslastung in Brandenburg - Klinikleitungen sehen "sehr ernste" Lage bei den Intensivbetten

Mo 22.11.21 | 12:03 Uhr

dpa/Matthias Balk Audio: Inforadio | 22.11.2021 | Detlef Troppens | Bild: dpa/Matthias Balk

Besonders im Süden Brandenburgs schnellen die Corona-Neuinfektionen in die Höhe, erste Patienten mussten schon in andere Landkreise verlegt werden. Auch im übrigen Brandenburg verschärft sich die Lage, beobachten Klinikleiter.



Die Versorgungslage in Brandenburgs Krankenhäusern spitzt sich auch zum Wochenbeginn weiter zu. Grundsätzlich sei im Land die Situation "sehr ernst", sagte Detlef Troppens, Vorstandsvorsitzender der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg e. V. (LKB), am Montag im Inforadio des rbb. "In manchen Landkreisen ist die Lage drastisch", fügte er hinzu.



Von den insgesamt 1.000 Intensivbetten in Brandenburg könnten wegen Personalknappheit "nur 720 bis 750" betrieben werden, so Troppens. Aktuell seien davon 600 belegt, darunter 370 Beatmungsplätze. "92 Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt, darunter werden 73 beatmet. Die Brandenburger Intensivbetten sind also zu 83 Prozent belegt, davon sind 12 Prozent Covid-Patienten. Dazu muss man wissen, dass die Intensivkapazitäten in Brandenburg seit jeher nicht überbordend sind, und neben Corona gibt es ja auch noch das normale Krankheitsgeschehen: Schlaganfälle, Herzinfarkte, Unfälle, akute Bäuche", erklärte Troppens im Inforadio.

dpa/ picture alliance/ Rupert Oberhäuser Corona-Pandemie - Dritter Landkreis in Südbrandenburg überschreitet Inzidenz von 1.000 In fast ganz Südbrandenburg gehen die Inzidenzzahlen zum Wochenstart in nur eine Richtung: Nach oben. Mit Spree-Neiße meldet nun der dritte Landkreis eine Inzidenz über 1.000. Der Kreis umschließt Cottbus. Doch gerade dort ist die Inzidenz gesunken.



Verlegungen schränken Rettungseinsätze ein

Nach wie vor beobachte man in Brandenburg ein Nord-Süd-Gefälle. "Besonders akut ist die Lage im Raum Cottbus und im Landkreis Elbe-Elster, es beginnt aber auch schon in Westbrandenburg", so Troppens. Erste Patienten seien schon aus Kliniken in Südbrandenburg in andere Landkreise verlegt worden, "die Beziehungen unter Brandenburgs Krankenhäusern funktionieren so wie in den vergangenen Coronawellen auch jetzt wieder gut. Richtung Berlin wird es schwierig, und auch zwischen den benachbarten Bundesländern stottert es noch ein bisschen", so der Chef der Brandenburger Krankenhausgesellschaft.



Für die Patienten selbst seien Verlegungen natürlich "nicht so toll, und wir binden ja auch Rettungskapazitäten, denn durch die Verlegungstransporte fehlen die uns Rettungswagen in der Notfallversorgung", betont Troppens.



Auch bei der Verschiebung planbarer Operationen gebe es in Brandenburg noch ein Nord-Süd-Gefälle, erklärt er weiter. "Im Süden ist es schon so, dass die planbaren Eingriffe nicht mehr stattfinden, aber auch das sind ja nicht überflüssige Operationen. Dabei geht es um Tumoroperationen und weitere Sachen, die man schon die ganze Pandemie über vor sich herschiebt, das geht auch nicht uferlos. Mit der Verschiebung von planbaren Operationen kann man vielleicht 20 bis 30 Prozent auf den Intensivstationen freischaufeln, mehr aber auch nicht. Ein Herzinfarkt bleibt ein Herzinfarkt und ist nicht verschiebbar."



rbb24/Datawrapper Corona-Grafiken | Berliner Ampel - Das sind die aktuellen Fallzahlen in Berlin und Brandenburg Die Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg: Wie viele Neuinfizierte gibt es? Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz? Und wie viele Menschen sind geimpft? Alle wichtigen Erkenntnisse in ständig aktualisierten Grafiken. Von Haluka Maier-Borst, Jenny Gebske, Arne Schlüter und Sophia Mersmann

Corona-Pandemie führt zu Personalausfällen

Auch der Geschäftsführer des Klinikums Lausitz in Forst (Spree-Neiße), Hans-Ulrich Schmidt, sprach am Montagmorgen im rbb-Programm Radioeins von "besorgniserregenden Entwicklungen." Am Montag überschritt im Landkreis Spree-Neiße die Sieben-Tage-Inzidenz die 1.000er Marke, damit übersteigen nun schon drei Brandenburger Landkreise diese Schwelle (Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz).



Im Forster Krankenhaus gibt es sechs Intensivbetten, von denen zwei von beatmeten Covid-Patienten belegt sind. "Im zehn Kilometer von uns entfernten Carl Thiem-Klinikum liegen zehn Corona-Patienten auf der Intensivstation, und die Infektionsdynamik scheint weiter zuzunehmen", so Schmidt. Das beobachte man auch am Klinikstandort in Potsdam. Das Infektionsgeschehen verlagere sich zunehmend von Sachsen über Südbrandenburg auch nach Mittel- und Nordbrandenburg, beobachtet er.

Auf die kommenden Wochen schaut er mit großer Sorge: "Wir werden Situationen bekommen, die wir so noch nicht kennen", meint Schmidt. Im Elbe-Elster-Kreis, wo die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 1.300 liegt, seien Kinder von 5 bis 14 Jahren "extrem infektiös, die tragen das dann in die Familien rein". Auch in seiner Klinik in Forst gebe es "enorme Ausfälle von Mitarbeitern, deren Kinder krank sind, die in Quarantäne sind und sich auch selbst infizieren, wenn gleich sie nicht krank werden, weil sie geimpft sind", fasst er zusammen.

Generelle Impfpflicht als Ultima Ratio

Als Konsequenz fordern sowohl Troppens als auch Schmidt eine Impfpflicht, wenn auch mit verschiedenen Schwerpunkten. Während Troppens eine solche für alle befürwortet, plädiert Schmidt für ein differenziertes Vorgehen: "Es macht Sinn, dass wir bei den Berufsgruppen anfangen, die in helfenden und pflegenden Bereichen tätig sind. Mit einer allgemeinen Impfpflicht tue ich mir schwer. Andererseits scheint sie ja durchaus zu wirken, wenn wir in Länder schauen, in denen es eine generelle Impfpflicht gibt."

Sendung: Inforadio, 22.11.2021, 10:05 Uhr