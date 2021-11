Nach der Berliner Charité verschieben weitere Krankenhäuser in Hauptstadt planbare Operationen. Dazu zählen unter anderem Vivantes und die DRK-Kliniken Berlin. "Bei uns werden diese, wenn auch nicht in einem übermäßigen Umfang, verschoben", sagte Corinna Schwetasch, Sprecherin der Berliner DRK-Kliniken, am Montag. Ähnlich äußerte sich eine Vivantes-Sprecherin gegenüber rbb|24.

Derzeit gehen die Coronazahlen leicht zurück. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 338 [rki.de] . Am vergangenen Freitag lag dieser Wert noch bei 367,2. Und auch die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz gibt leicht nach. Am Montag wurde dieser Wert vom RKI mit 3,87 angegeben. Am Freitag rangierte dieser noch bei 4,58. Die Hospitalisierungs-Inzident ist ein Indikator, der anzeigt, wie viele Fälle pro 100.000 Einwohner nach einer Covid-19-Infektion innerhalb einer Woche in eine Klinik mussten, nicht nur auf eine Intensivstation.

Für Schreiner sei es "hoch bedauerlich", vielen Patienten wieder erklären zu müssen, dass ihre geplanten Eingriffe warten müssten. Möglicherweise entstünden so zusätzliche Schmerzen oder andere Gesundheitsbelastungen müssten in Kauf genommen werden, weil die Intensivbetten mit vielen Covid-Patienten belegt sind. "Und darunter sind auch viele, die sich nicht haben impfen lassen", unterstrich Schreiner. Es gebe auch einen Versorgungsauftrag gegenüber Normalpatienten. Schreiner würde sich wünschen, dass alle Menschen in Deutschland "diese Ungerechtigkeit richtig erkennen und dann mit einer Impfbejahung" reagierten. "Das Thema der Stunde heißt Impfen und Auffrischungsimpfung", forderte Schreiner.

Dies kann auch Schwetasch bestätigen. Allerdings müsse aufgrund der sehr dynamischen Coronalage stets geschaut werden, was an OPs noch geht und was nicht. "Ich kann nicht vorhersagen, was nächste oder übernächste Woche ist. Da müssen wir schauen", betonte die Sprecherin der Berliner DRK-Kliniken.



Ihre Häuser würden sich jeden Einzelfall genau anschauen und entscheiden, was für die Patienten am besten sei. Natürlich betreffe dies nicht lebensrettende OPs. Herzkatheterlabore würden zum Beispiel nicht geschlossen. Aber es könnten Knie-OPs und anderes verschoben werden. Das sei für die DRK-Kliniken auch nicht so einfach, "denn wir wissen, für die von der Verschiebung betroffenen Menschen kann dies Schmerzen und einen Leidensdruck bedeuten", so Schwetasch. Diese seien aber nicht lebensnotwendig und seien aufgrund des Krisenmodus verschiebbar.

Die DRK-Kliniken Berlin betreiben in der Bundeshauptstadt fünf Häuser, wovon aber nur in dreien auch operiert werde. "Aktuell werden planbare OPs in Köpenick, am Standort Westend und in Mitte verschoben", so Schwetasch.