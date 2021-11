Dieser Winter wird dank der Impfungen anders. Das war das Mantra, das lange ausgegeben wurde. Und nun ist die Lage auf den Intensivstationen doch angespannt, sind die Inzidenzen doch auf neuen Höchstständen. Trotzdem: Die Impfungen sind das beste Gegenmittel, das die Wissenschaft gegen die Pandemie bietet. Wieso das so ist, versuchen wir in fünf Schritten zu erklären.

Grob gesagt verzeichnen Geimpfte mindestens drei Mal weniger Infektionen als Ungeimpfte. Das zeigt sich sowohl in Berlin als auch Brandenburg. In Berlin lag die Inzidenz vor einer Woche für die ungeimpften, symptomatischen Fälle bei 177,1 und bei geimpften bei 50,4. In Brandenburg lag laut Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums am Montag der Wert in der Vorwoche bei 240,1 für die Ungeimpften und bei 74,8 für die Geimpften. Bei den Zahlen aus Berlin und Brandenburg muss man allerdings einige Dinge beachten.

Bei den Berliner Zahlen ist es so, dass nur symptomatische Fälle eingerechnet werden, sprich PCR-positive Fälle, die auch wirklich erkranken. Das führt dazu, dass die Inzidenz deutlich niedriger ausfällt als in den offiziellen Statistiken. Gleichzeitig balanciert diese Erfassung aber eine mögliche Verzerrung aus. Nämlich dass Geimpfte sich nur bei Symptomen testen müssen, während Ungeimpfte als Kontaktpersonen eines positiven Falles immer getestet werden. Eine weitere Besonderheit: Die Berliner Inzidenzzahlen haben für Geimpfte und Ungeimpfte einen Zeitverzug von einer Woche. Der Grund ist, dass man nicht sofort den Impfstatus der gemeldeten Fälle kennt und entsprechend versucht, mit dem größeren Zeitfenster eine bessere Erfassung zu gewährleisten.