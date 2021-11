Heike Berlin Mittwoch, 17.11.2021 | 17:26 Uhr

Bei dem was der Senat vor hat wird es zu Hamsterkäufen kommen weil nicht genug Tests vorhanden sind....ist doch ganz einfach. Und wenn ich jeden Tag in den Öffis nur noch getestet fahren darf und das fünf Tage die Woche, was glauben Sie was die Leute machen. Tests kaufen und das ohne Ende. Oder denken Sie es steht an jeder Bushaltestelle und U-Bahnstation eine Testeinrichtung um vier Uhr morgens zur Verfügung. Gott lob gib es die Versandriesen.