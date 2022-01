Andreas Berlin Donnerstag, 13.01.2022 | 12:49 Uhr

Aus der Sicht der Ärzte durchaus nachvollziehbar, niemand arbeitet gern für lau.

Aber was nützt es wenn Ärzte testen können aber das Testmaterial nicht da ist. Und dann hängen ja noch Labore dran, die das Auswerten müssen. Was hilft es wenn das Ergebnis, und darauf kommt es ja wohl an, dann Tage später erst kommt.

Es würde Sinn machen das Ganze einfach mal vom ersten bis zum letzten Schritt zu bewerten.

Und dann sollte man auch so ehrlich sein und ggf. sagen... ok so geht es nicht wir lassen die Testerei.

Aber so ein Eingeständnis wird es nicht geben, denn in Deutschland braucht man immer einen Schuldigen und damit würde das Ganze Spiel wieder von vorn beginnen.... ne wir könnten ja aber der und der...