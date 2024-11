In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen Menschen, wie ihr Leben gerade aussieht - persönlich, manchmal widersprüchlich und kontrovers. rbb|24 will damit Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Sandra Wiesthal (39) lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Nord-Neukölln. Ihr ältestes Kind lebt seit viereinhalb Jahren mit der Diagnose Diabetes Typ 1 und muss rund um die Uhr überwacht werden. Der Junge ist gerade eingeschult worden und in der Schule muss jetzt auch jederzeit auf seine Zuckerwerte geachtet werden. Unter- oder Überzuckerungen können lebensgefährlich sein.

Jedes Jahr am 14. November versucht die Weltgesundheitsorganisation (WHO), den Fokus der Öffentlichkeit auf die Gefahren von Diabetes zu lenken.

Mehr als acht Millionen Menschen in Deutschland leben laut aktueller Statistik mit Diabetes. Etwa 500.000 Menschen pro Jahr erkranken neu daran. Diabetes wird in zwei Haupttypen unterteilt: Typ 1 und Typ 2. Typ-1-Diabetes tritt meist im Kindesalter auf und ist eine Autoimmunerkrankung. Typ-2-Diabetes entwickelt sich oft erst im Erwachsenenalter, wird aber zunehmend auch bei jüngeren Menschen diagnostiziert.

Mein Sohn hat eine Pumpe, die er 24 Stunden am Tag an einem Gürtel bei sich trägt. Sie hat ein Sichtfenster, über die man sie bedienen kann. Um Insulin abzugeben, muss man immer an das Kind ran und es in seiner körperlichen Freiheit einschränken. Mein Sohn trägt also konstant einen Katheter mit einer Nadel in seinem Körper, die den Schlauch mit der Pumpe verbindet. Zusätzlich trägt er den Glukose-Sensor am Arm, der die ganze Zeit den Gewebezucker misst. Es gibt ein kleines Empfängergerät, worüber zu jedem Zeitpunkt seine Daten zu Blut- und Gewebezucker zu sehen sind. Und darauf reagiert man – aber die Werte sind nicht immer genau. Deshalb muss man immer wieder blutig nachmessen und kontrollieren, wie die Werte wirklich sind, bevor man Entscheidungen trifft bezüglich des Blutzuckers.

Mein Kind ist sehr schmerzsensibel und hat sich von Anfang an sehr stark gewehrt gegen das ganze Prozedere, die Nadeln und die Spritzen. Ich war und bin also neben seiner Krankenschwester auch die, die ihm Schmerzen zufügt. Das spürt man in unserer Beziehung zueinander. Es gibt eine gewisse Abhängigkeit und auch eine gewisse Frustration.