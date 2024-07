Aufsichtsräte von Berliner Landesunternehmen sollen für ihre Tätigkeit künftig besser vergütet werden. "Mir geht es besonders um die Professionalisierung der Aufsichtsratsarbeit. Fachexpertise muss den Ausschlag geben", sagte Finanzsenator Stefan Evers (CDU) bei der Vorstellung neuer Grundsätze für die Landesunternehmen.

Um entsprechende Aufsichtsräte und -rätinnen zu gewinnen, will Evers die Vergütung künftig "an Marktstandards angleichen". Dabei sollen insbesondere die Aufsichtsratsvorsitzenden einen 110-prozentigen Aufschlag auf ihre Grundvergütung bekommen. Bisher lag der Aufschlag bei 66 Prozent. Was das in Euro und Cent bedeutet, blieb auch auf Nachfrage offen. Bekannt ist, dass die Vergütungen je nach Unternehmen variieren.