Boodho Berlin Montag, 12.08.2024 | 15:47 Uhr

Danke für den Satirehinweis! Was da passiert in der FDP ist gruselig. Vorrang für die Autos ohne Rücksicht auf den Rest der Menschen?

Hoffentlich lässt sich die CDU da nicht anstecken, obwohl die Autolobby ja genug in die FDP investiert hat, das reicht ja an prima Output. Und ist billiger als preiswerte e-Autos anzubieten.

Ich bin gerade in Frankreich unterwegs und merke, das Radelnde sehr respektvoll im Verkehr angesehen werden. In Deutschland sind Radler irgendwie die neuen Volksfeinde .