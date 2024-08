Gefangenenaustausch - Kreml bestätigt: "Tiergarten-Mörder" ist Geheimdienst-Agent

Der Berliner "Tiergarten-Mörder" ist nach dem historischen Gefangenenaustausch zurück in Russland. Dort bestätigte der Kreml am Freitag offiziell, was seit seiner Festnahme vermutet wurde: Vadim Krasikow ist Agent des Geheimdienstes FSB.

Nach dem größten Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen seit dem Kalten Krieg hat Moskau die Tätigkeit des freigelassenen Mörders Vadim Krasikow für den russischen Geheimdienst FSB enthüllt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Freitag, Krasikow habe der FSB-Eliteeinheit "Alpha" angehört. Der 58-Jährige habe für den Sicherheitsdienst des Präsidenten gearbeitet.

Auch zwei weitere Freigelassene sind Agenten

Auch bei zwei weiteren Freigelassenen handele es sich um russische Agenten, sagte der Kreml-Sprecher in Moskau. Der bislang in Deutschland inhaftierte Krasikow galt als "Schlüssel" für den Austausch, bei dem unter anderen der US-Reporter Evan Gershkovich und mehrere russische Oppositionspolitiker frei kamen. Neben Krasikow kamen ein in Slowenien inhaftiertes Spionage-Paar, je ein Häftling in Polen und Norwegen und drei Gefangene in den USA frei. Auch für die von Slowenien freigelassenen Spione bestätigte Peskow ihre Agenten-Tätigkeit für Russland. Die beiden Kinder des Paares wurden im Rahmen des Gefangenenaustauschs nach Russland gebracht. Laut Peskow erfuhren sie erst im Flugzeug, dass sie russische Staatsbürger sind; sie sprächen kein Russisch.

Gershkovich und Whelan zurück in den USA

Unter den von Russland freigelassenen Häftlingen waren die russischen Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa, Ilja Jaschin und Andrej Piwowarow. Der US-Reporter Gershkovich, die Journalistin Alsu Kurmasheva und der frühere US-Soldat Paul Whelan waren direkt in die USA geflogen und wurden dort von Präsident Biden sowie wartenden Familienangehörigen und Freunden begrüßt. Auch die Freilassung eines in Belarus zunächst zum Tode verurteilten und später begnadigten Deutschen, Rico K., sowie weiterer vier Deutscher konnte erreicht werden.

Freigelassene Russen von Putin empfangen

Am Flughafen in Moskau empfing Präsident Wladimir Putin die freigelassenen Russen. Im russischen Staatsfernsehen war zu sehen, wie Putin mehrere der freigelassenen Häftlinge in den Arm nahm. Russland und sein Verbündeter Belarus sowie auf der anderen Seite Deutschland, die USA und drei weitere Nato-Staaten hatten den Gefangenenaustausch am Donnerstagnachmittag in der türkischen Hauptstadt Ankara vollzogen.