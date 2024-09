Neues Kompetenzzentrum - Brandenburg will Vorbeugung gegen Waldbrände verbessern

Di 03.09.24 | 17:28 Uhr

Bild: dpa/Cevin Dettlaff

In keinem anderen Bundesland brechen so häufig Waldbrände aus wie in Brandenburg. Auch aktuell herrschen wieder sehr hohe Brand-Warnstufen. Die Landesregierung will sich stärker gegen diese Gefahr wappnen.



Die Brandenburger Landesregierung will mit einem Krisenstab und einem neuen Kompetenzzentrum die Waldbrände im Land effektiver vorbeugen und bekämpfen. Das Kabinett habe die Konzepte dafür gebilligt, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Als Standort ist die Landesschule und technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz in Wünsdorf (Teltow-Fläming) vorgesehen.



"Brandenburg ist das Land mit den meisten Waldbränden bundesweit", wird Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in der Mitteilung zitiert. "Deshalb ist es enorm wichtig für unser waldreiches, zu Teilen immer noch munitionsbelastetes Flächenland, unsere Feuerwehren im Einsatz zu unterstützen und die Waldbrandvorbeugung den veränderten Klimabedingungen anzupassen."



Federführung übernimmt das Innenministerium

Zentrale Ziele des Waldbrandkompetenzzentrums sind nach Worten von Innenminister Michael Stübgen (CDU) eine bessere Vorbeugung gegen Waldbrände, die bessere Planung von Einsätzen und die bessere Koordinierung aller Vorbeugungs- und Abwehrmaßnahmen.



Das Waldbrandkompetenzzentrum soll federführend vom Innenministerium errichtet werden. Auch der Aufbau ressortübergreifender Krisenmanagementstrukturen falle in die Zuständigkeit des Innenministeriums. Die Abstimmung zwischen verschiedenen Ressorts übernehme der einzurichtende Landeskrisenstab.

Jüngster Waldbrand bei Jüterbog

Zuletzt kam es in der vergangenen Woche auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz nahe Jüterbog (Teltow-Fläming) zu einem großen Waldbrand. Am Sonntag konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.



Aktuell herrscht in so gut wie allen Brandenburger Landkreisen Waldbrandwarnstufe 4 (hohe Gefahr), wie die Internetseite des Brandenburger Umweltministeriums [mluk.brandenburg.de] zeigt. Die Skala reicht von 1 (sehr geringe Gefahr) bis 5 (sehr hohe Gefahr).