Naja Sonntag, 13.10.2024 | 08:55 Uhr

Weil es wieder nur eine Einseitige Betrachtung ist.

Muss man direkt am denn direkt am Hochschulstandort wohnen. Sind nicht auch in BB Fahrzeiten von ca. 2 Stunden für Studenten möglich. In Städten, wie z.B Wittenberge werden komplette Wohngebiete abgerissen, da die Einwohnerzahl sinkt. Wir haben Versorgungsengpässe bei Ärzten und anderen in BB, weil es sich auf Grund der Bevölkerungszahl in manchen Dörfern und Städten nicht mehr rentiert. Also warum zentralisiert man Studenten, anstatt durch Verteilung wieder die Marktwirtschaft in den Regionen anzukurbeln und die Ansiedlung von kleinen Firmen und Geschäften lukrativ zu machen.