Nach knapp einem Monat der Verhandlungen haben sich SPD und BSW in Brandenburg auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Auch die Ressortverteilung steht nun fest. Der rbb sendet um 20:15 Uhr ein Spezial "Neuer Weg in Brandenburg"

Die Grünen kritisierten zudem die angekündigten Restriktionen für Geflüchtete, zum Beispiel die Bezahlkarte, und das weiterhin geplante Abschiebezentrum am Flughafen BER. "Eine moderne Migrationspolitik muss Integration und Förderung von Menschen durch schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt und den breiten Ausbau von Sprachkursen ins Zentrum stellen, statt auf Abwehr und Abschiebung zu setzen," so Große Holtrup.

Der Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag, Hans-Christoph Berndt, verglich den Koalitionsvertrag mit Durchhalteparolen der SED in der ehemaligen DDR. "Es ist ein Vertrag des Weiter so." SPD und BSW würden eine Transformationspolitik fortsetzen, die der Wirtschaft schade. Berndt kritisierte, dass der Koalitionsvertrag keine Forderung nach dem Ende der Russland-Sanktionen enthalte.

In der Migrationspolitik würden SPD und BSW die im Wahlkampf noch geforderte Verschäfung nun nicht mehr unterstützen, so Berndt weiter. Die AfD wolle mit Anträgen in Zukunft vor allem Kernforderungen des BSW aufgreifen, um die junge Partei an ihre eigenen Versprechen zu erinnern.



Linken-Chef Sebastian Walter kommentierte, das BSW habe sich "in den Koalitionsverhandlungen über den Tisch ziehen lassen". Zentrale Wahlversprechen wie das kostenlose Schulmittagessen oder die Beitragsfreiheit in Hort und Kita fehlten. "Eine Stärkung der sozialen Infrastruktur – nicht mit Rot-Lila", so Walter. Er kritisierte vor allem das BSW für die geplanten Investitionen am Bundeswehrstandort Holzdorf. "Das BSW hat alle seine wesentlichen Ziele schon mit dem Koalitionsvertrag aufgegeben - für ein paar Posten in der neuen Landesregierung. Das nennt man wohl Betrug am Wähler."

Der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Péter Vida warf dem BSW sogar vor, dass in der Friedensfrage "aus Wagenknecht nun Woidkeknecht" geworden sei.