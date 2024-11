In seiner Begründung für den Austritt führt der Politiker aus Bad Belzig mangelnden Rückhalt aus der SPD für seine Familie an und kritisiert dabei "hochrangige Funktionsträger seiner Partei". Er habe "die Schnauze voll". Seine Entscheidung hat Baaske in einem parteiinternen Schreiben bekannt gemacht. Er betont, dass sein Austritt nicht als Kritik an der Bundes-SPD mit Olaf Scholz oder der Koalition von SPD und BSW auf Landesebene zu verstehen sei. Woidke mache "einen tollen Job."



Baaske gehört zu den Mitbegründern der SPD in Brandenburg, war mehrfach Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen, Fraktionsvorsitzender im Landtag und Abgeordneter seiner Partei. Zeitweilig wurde er auch als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten gehandelt. Er wisse, dass er der SPD viel zu verdanken habe, so Baaske, der Austritt "tue auch richtig weh." Er habe aber das Gefühl, dass manche Genossen mehr Schaden als Nutzen verursachen.