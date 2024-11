Bernd Mittwoch, 06.11.2024 | 17:08 Uhr

Völliger Blödsinn. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es nichts unmovierteres gibt, als ein Soldat oder Reservist im Wehrdienst. So ziemlich niemand, hat sich damals wirklich darauf vorbereitet, für sein Land in den Krieg zu ziehen. Jeder hat nur Tage gezählt und so mancher hätte sich im E-Fall erstmal die Kriegstreiber hinter einem vorgenommen.

Das was man dabei mitbekommt, kann man wenn nötig auch in einem Chrashkurs in 2 Wochen lernen. Der Rest ist lange Weile. Wer das möchte, kann sich freiwillig melden.



Vielleicht wäre ja ein soziales Jahr sinnvoll. Aber am Ende wird das doch nur ausgenutzt, um Kosten zu sparen.