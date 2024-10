Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 29.10.2024 | 15:32 Uhr

Dass immer noch Autobahnen gebaut werden, die für Tempo 300 + x taugen, liegt nicht zuletzt an Menschen mit der Beermannschen Denkhaltung. Wir können das, wir dürfen das, also machen wir das auch. Habe es für die Umwelt und in puncto "negative Vorbildrolle" nun Wirkungen, wie es wolle.



Es wird endlich Zeit für automobile Abrüstung: Weniger PS und geringere Geschwindigkeit, anstelle absurd hoher Geschwindigkeiten, deren Infrastruktur weltweit - d. h. vom ökol. Fußabdruck her - garnicht verbreitungsfähig ist.