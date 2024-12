Der Berliner Umweltaktivist Heinrich Strößenreuther tritt aus der Berliner CDU aus. Das kündigte er am Freitag unter anderem auf der Social-Media-Plattform X an. Zugleich gab er bekannt, dass er bei den Grünen einen Mitgliedsantrag gestellt habe.

Strößenreuther war nach eigenen Angaben im März 2021 in die CDU eingetreten, um die Klimaunion zu gründen und der CDU bei einer potenziellen schwarz-grünen Koalition in der Klimapolitik zu helfen. Nun konstatiert er auf X: "Die Parteiführung der CDU zeigt zu wenig Bereitschaft, sich mit wissenschaftlichen Fakten auseinanderzusetzen. Stattdessen hören wir zunehmend Trump'sche populistische und klimaschutzfeindliche Töne." Die Grünen seien derzeit die einzige Partei, "die sowohl die Dramatik des Klimakollaps als auch die Chancen und Risiken für die deutsche Wirtschaft erkannt hat".

Weiter schrieb er: "In dem Ausmaß, wie CDU-Spitzenkräfte von Friedrich Merz über Jens Spahn bis Markus Söder zuletzt gegen Klimapolitik und gegen die Grünen gewettert haben, wurden rote Linien überschritten." Das entspreche nicht dem christlichen und demokratischen Anstand, mit dem man miteinander umgehen sollte.

"Es ist das Rücken an den rechten Rand von diesen drei Spitzenkräften, in der Rhetorik, von der Trumpschen Haltung, was den Umgang mit Fakten angeht und einem Verkennen der wirtschaftlichen Zusammenhänge mit Blick auf die globale längst stattfindende Transformation", so der studierte Wirtschaftsingenieur, der unter anderem als Campaigner bei Greenpeace und im Umweltmanagement der Deutschen Bahn gearbeitet hat.