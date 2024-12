Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen im September bei der Landtagswahl. Wer würde stärkste Kraft werden in Brandenburg: Wie bislang immer schon die SPD - oder tatsächlich erstmals die AfD? Ministerpräsident Woidke ging damals volles Risiko und verknüpfte den Wahlsieg mit seiner politischen Zukunft. Die "Entweder ihr wählt mich gegen die AfD oder ich schmeiße hin"-Strategie führte zu einer enormen Polarisierung und ließ andere Parteien unter die Räder geraten. Die CDU erzielte das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte im Land, die Bündnisgrünen – eben noch in der Regierung – flogen in hohem Bogen aus dem Parlament. Auch die Linke kam erstmals in Brandenburg nicht mehr in den Landtag. Sie wurde allerdings wohl eher vom neuen Bündnis Sahra Wagenknecht kannibalisiert als von der Woidke-Ansage.

Der noch im September aufsehenerregende Woidke-Effekt hingegen ist verpufft. Er ist zwar immer noch der bekannteste und beliebteste Politiker im Land. Im Brandenburg-Trend des rbb wird aber deutlich, welchen parteipolitischen Flurschaden die All-in-Taktik der SPD womöglich angerichtet hat und das Parlament zu einer Vier-Parteien-Kammer hat schrumpfen lassen. Wären am Sonntag wieder Wahlen, hätte die alte Regierungskoalition sogar die Chance auf ein zweites Leben: Die CDU erholt sich im Windschatten des CDU-Höhenfluges im Bund langsam vom Nackenschlag des Landtagswahlergebnisses, die Grünen wären knapp im Landtag. Die AfD zieht wieder an der SPD vorbei und ist mit 30 Prozent klar vor der SPD. Alle Debatten um ein etwaiges AfD-Verbotsverfahren ziehen an der Klientel der Partei spurlos vorbei. Die AfD ist und bleibt eine politische Größe im Land – und könnte den Regierenden das Leben immer schwerer machen. Fraglich ist, inwiefern das Ampel-Aus im Bund und die möglichen Neuwahlen auch die Brandenburger Zahlen beeinflussen.

Im Wahlkampf, in den Sondierungen und in den Koalitionsverhandlungen hat das BSW immer wieder seine andere, auch ablehnende Haltung gegenüber Bundeswehr und eine weitere Aufrüstung deutlich gemacht - und die SPD damit in eine Zwickmühle manövriert. Woidke hatte sich stets für das Engagement der Bundeswehr stark gemacht und für die Aufwertung der Brandenburger Bundeswehr-Standorte geworben z.B. für den Militär-Stützpunkt Schönewalde/Holzdorf im Süden des Landes.



Abgesehen von Sicherheitsaspekten: Die Bundeswehr gehört zu den größten Arbeitgebern in Brandenburg, ihre Hubschrauber sind bei Flutkatastrophen und Waldbränden stets willkommene Hilfe. Da würde es nicht ins Bild passen, wenn die SPD Unterstützung versagen würde. Die geplante Stationierung von Abwehrraketen aber sorgt bereits für Zwist in der neuen Koalition. Ein BSW-Abgeordneter hat bereits angekündigt, Woidke nicht zu wählen. Offen ist, ob noch weitere dazukommen.



Die Zahlen des Brandenburg-Trends spiegeln eine gespaltene Haltung in der Brandenburger Bevölkerung wider: 48 Prozent unterstützen den Ausbau des Militär-Stützpunktes, 41 Prozent lehnen ihn ab. So uneins wie die Brandenburger Befragten hier sind, so gespalten ist wohl auch die neue Koalition. Der Zwist um ihre Marschrichtung in dieser Frage wird die Regierung sicher noch länger begleiten.

