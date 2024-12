Landwirt Märkisch-Oderland Samstag, 07.12.2024 | 14:15 Uhr

Sie scheinen sich ja bestens in der Materie auszukennen. Nennen Sie mir doch mal ein paar konkrete Regionen in Brandenburg, in denen die Nitratgehalte tatsächlich zu hoch sind und deren Ursprung erwiesenermaßen auf die Landwirtschaft zurückgeht.

Haben Sie sich mal mit Frau Mittelstädts Unternehmen Ucker-Ei befasst? Dort werden Legehennen im Freiland gehalten und die Eier regional vermarktet. Das ist genau das, was der Stadtverbraucher immer fordert, am Ende aber dann doch nicht bezahlen möchte.

Fakt ist, dass Brandenburg nun mal zum größten Teil aus Kulturlandschaft besteht und nicht aus wilden Steppen oder Urwald. Kulturlandschaft wird erhalten durch aktive Bewirtschaftung mit Ackerbau oder Viehhaltung. Und selbst Naturschutzflächen brauchen Beweidung. Insbesondere die Tierhaltung hat aber seit Jahren mit politischer Ignoranz zu kämpfen.

Übrigens hat Brandenburg schon jetzt den zweithöchsten Anteil an Ökofläche (an gesamter lw. Nutzfläche) im Vergleich der deutschen Bundesländer.