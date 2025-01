Offenbar beim Versuch, rückwärts in die U-Bahn zu gelangen, ist ein Mann am U-Bahnhof Brandenburger Tor von einer Bahn mitgerissen und tödlich verletzt worden.

"FLINTA*" steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen, also Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechteridentität in patriarchalischen Gesellschaften regelmäßig diskriminiert werden. Der Protestmarsch sei eine Reaktion auf die Bedrohung solcher Personen durch Rechte, so die Veranstalter. Das Ziel sei, kurz vor der Bundestagswahl, feministische Themen wieder in den Fokus zu rücken.

Unter anderem forderten die Demonstrantinnen und Demonstranten eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, eine Strategie gegen geschlechtsspezifische Gewalt und den Schutz der Rechte von Trans-Personen.