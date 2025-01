Politische Aufarbeitung - Berliner Senat berät über Silvesternacht

Di 07.01.25 | 07:50 Uhr

Polizei und Feuerwehr waren in Berlin in der Silvesternacht im Dauereinsatz. Allein durch Böller sind zahlreiche Menschen verletzt worden. Der Senat berät am Dienstag über mögliche Konsequenzen.

Bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr beschäftigt sich der Senat am Dienstag mit den Vorgängen während der Silvesternacht in Berlin. Zahlreiche Menschen waren durch illegale Böller zum Teil schwer verletzt worden. Bis Montag seien es nach Angaben des Senats mehr als 360 Menschen gewesen.

rbb/J.Barke GdP und Umwelthilfe - Petitionen zu Böllerverbot übergeben - fast zwei Millionen Unterschriften Fast zwei Millionen Menschen haben Petitionen für ein bundesweites Böllerverbot unterzeichnet. Die Listen wurden am Montag dem Bundesinnenministerium übergeben. Gefordert wird ein Verbot von privatem Feuerwerk.

Unter anderem wurden mehrere sogenannte Kugelbomben gezündet, die wegen ihrer hohen Explosionskraft in Deutschland nicht für den Allgemeingebrauch zugelassen sind. In Schöneberg wurden dabei Häuserfassaden und Autos stark beschädigt, mehr als 30 Wohnungen wurden zeitweise unbewohnbar.

Mehr als 1.450 Straftaten in der Silvesternacht registriert

Nach jüngsten Angaben der Polizei wurden 1.453 für Silvester typische Straftaten registriert und 670 Verdächtige erfasst. Bei Angriffen wurden demnach 17 Polizisten verletzt, 8 davon durch Pyrotechnik. Insgesamt waren rund 4.000 Polizisten im Dienst.

imago images/T.Bartilla Mehr als 50 in Klinik - Silvester-Bilanz des Senats: 363 Menschen teils schwer verletzt Blind, taub, das Gesicht verbrannt: Auch in dieser Silvesternacht erlitten Menschen durch Böller und anderes Feuerwerk Verletzungen, teils mit dauerhaften Folgen. Alleine in Berlin traf es laut des Senats mehr als 360 Menschen.

Die Ereignisse in der Silvesternacht haben der Diskussion um ein generelles Böllerverbot neue Nahrung gegeben. So haben die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Deutsche Umwelthilfe zwei von ihnen initiierte Unterschriftensammlungen zum Verbot von privatem Feuerwerk am Montag dem Bundesinnenministerium überreicht. Innensenatorin Iris Spranger hat sich am Neujahrstag dafür ausgesprochen. Die SPD-Politikerin plädiert allerdings für Ausnahmen an festgelegten Orten, sogenannten Pyroerlaubniszonen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat mehrfach Zweifel an einem generellen Böllerverbot geäußert.