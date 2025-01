GdP und Umwelthilfe - Petition zu Böllerverbot übergeben - inzwischen fast 1,5 Millionen Unterschriften

Fast 1,5 Millionen Menschen haben eine Petition für ein bundesweites Böllerverbot unterzeichnet. Der Aufruf ist am Montag dem Bundesinnenministerium übergeben worden. Gefordert wird ein Verbot von privatem Feuerwerk.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat eine von ihr initiierte Unterschriftensammlung am Montagmittag dem Bundesinnenministerium überreicht. Übergeben wurden zunächst rund 600.000 Unterschriften. Die Online-Petition "Bundesweites Böllerverbot, jetzt!" unterzeichneten inzwischen allerdings fast 1,5 Millionen Menschen. Der Aufruf wird von insgesamt rund 35 Initiativen und Organisationen wie der Deutschen Umwelthilfe oder Peta unterstützt. Einige von ihnen versammelten sich anlässlich der Übergabe am Montagmittag zu einer kleineren Kundgebung vor dem Bundesministerium in Berlin-Mitte, zu der rund 50 Personen kamen.

Gefordert wird ein Böllerverbot im privaten Bereich, begleitet von einem Verkaufsverbot von Feuerwerk an Amateure. Nur noch professionell durchgeführtes und organisiertes Feuerwerk an zentralen Plätzen wäre dann erlaubt.

GdP: Schießen mit Raketen "keine deutsche Tradition"

Der Berliner Landeschef der GdP, Stephan Weh, sagte dem rbb24 Inforadio am Montagmorgen, Ziel sei es unter anderem, Einsatzkräfte in der Silvesternacht vor Gewalt durch Pyrotechnik zu schützen. Auf diese zu schießen, Kinder zu verletzen oder Feuerwerk auf Balkone zu feuern, sei "keine deutsche Tradition", so Weh. Er hoffe, dass die Bilder des Jahreswechsels bei den Menschen zu einem Umdenken beim Thema Böllerverbot führen.

Vorfälle in Silvesternach mit Kugelbomben

Bund noch skeptisch

Wie erfolgsversprechend die Initiative ist, bleibt abzuwarten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sprachen sich zuletzt weiterhin gegen ein flächendeckendes Böllerverbot aus. Auch die Gewerkschaft der Feuerwehr sieht ein Komplettverbot skeptisch. Man könnte eher die Menge beschränken, die jeder kaufen darf, sagte der Vizechef des Landesverbands Berlin-Brandenburg, Manuel Barth, am Samstag im rbb24 Inforadio. Derzeit erlaubt das Sprengstoffrecht das Abbrennen von Pyrotechnik am 31. Dezember und am 1. Januar. An allen anderen Tagen ist das nur mit einer Sondergenehmigung gestattet. Die Berliner Sozialverwaltung weist darauf hin, dass nur das Bundesinnenministerium Änderungen am Sprengstoffrecht vornehmen könne. Innenministerin Faeser (SPD) schlägt vor, den Kommunen mehr Handlungsspielräume für lokale Verbotszonen zu geben. Dafür müsse es aber eine Mehrheit unter den Ländern im Bundesrat geben, die bislang fehle. Zuletzt hatte Bremen im Bundesrat eine Gesetzesinitiative für eine Änderung des Sprengstoffrechts eingebracht, um den Kommunen mehr rechtliche Möglichkeiten zum Einschränken von privatem Feuerwerk zu geben. [Mehr Informationen bei tagesschau.de]

