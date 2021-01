Ernst Falkensee Dienstag, 12.01.2021 | 13:39 Uhr

Was soll die ganze Diskusion über die Impfpflicht, will man hier Stimmung machen?

Wer ein Kfz führen will muss bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Wer in der Pflege arbeitet, muss das auch, es sei denn er wird vom Arzt von einer solchen Impfpficht befreit. Dann müssen für ihn besondere Schutzvorkehrungen greifen. Es kann doch nicht sein, dass es zugelassen wird, dass ständige Ansteckungs und Verbreitungsgefahren bewusst zugelassen werden. Fluggesellschaften erklären bereits heute, wer mit uns fliegen will, muss die Impfung nachweisen. Es wird sicher Menschen geben, die sagen, dann gehe ich. Dem könnte man mit einer entsprechenden Lohnpolitik entgegen wirken.

Man kann gespannt sein, wie diese Frage gelöst wird. Freiheitsrechte werden nicht nur durch eine Impfpflicht eingeschränkt, wenn es erforderlich ist.