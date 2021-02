Da jedoch einzelne Bundesländer den 50er Wert "in greifbarer Nähe" hätten, sei es durchaus richtig, sich auf unterschiedliche Szenarien vorzubereiten, betonte Müller. Vorrang bei ersten Lockerungen müsse in jedem Fall der Bildungsbereich haben, dabei insbesondere der Grundschulbereich für Erst- bis Drittklässler, so Müller. Auch Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sieht noch keine Möglichkeiten für Lockerungen. Diszipliniert die Kontakte zu beschränken und Abstand zu halten, zahle sich am Ende aus, sagte sie am Montag im rbb und fügte hinzu: "Ich warne vor Lockerungs-Euphorie." Es sei noch eine weite Strecke dahin, dass man jeden Infektionsfall nachverfolgen könne. "Wir sollten einen Jo-Jo-Effekt vermeiden."

Mit den nächsten Schritten der Corona-Bekämpfung wird sich der Berliner Senat erst am Donnerstag, also am Tag nach der Bund-Länder-Konferenz, beschäftigen. Die Sondersitzung am Donnerstag wird sich voraussichtlich am frühen Abend an die Plenumssitzung im Abgeordnetenhaus anschließen.



Auf der Senatssitzung am Dienstag steht nur ein Punkt auf der Agenda, bei dem es um die Pandemie geht: Auf Vorlage der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) soll das Schulgesetz in Details verändert werden. So ist vor dem Corona-Hintergrund geplant, in der Oberstufe ein zusätzliches Rücktritts- und Wiederholungsrecht einzuführen. Das sogenannte Probejahr in der 7. Klasse an Gymnasien soll ausgesetzt werden. Das gilt auch für die schriftlichen Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA).



Hauptthema bei der Senatssitzung am Dienstag soll die Novelle des 2016 beschlossenen Energiewendegesetzes (EWG) sein. Nach den Plänen der Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt sollen die berlinweiten CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 um mindestens 65 Prozent bis zum Jahr 2030 und um mindestens 95 Prozent bis spätestens 2050 sinken. Dazu soll unter anderem der Energieverbrauch öffentlicher Gebäude verringert werden.

Sendung: Inforadio, 09.02.2021, 10:20 Uhr