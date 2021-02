imago images/Florian Gaertne Audio: Inforadio | 01.02.2021 | Oda Tischewski | Bild: imago images/Florian Gaertne

Pandemie - Keine einheitliche Linie im Umgang mit Corona-Genesenen

01.02.21 | 17:39 Uhr

Wenn täglich die Neuinfektionszahlen vermeldet und die Corona-Maßnahmen immer wieder aufs Neue diskutiert werden, bleibt eine Gruppe unerwähnt: Wo stehen die fast zwei Millionen Corona-Genesenen? Welche Regeln gelten für sie? Von Oda Tischewski



Durchschnittlich einmal pro Sekunde sticht in Deutschland gerade eine Spritze mit dem Biontech- oder dem Moderna-Impfstoff in einen Oberarm. Stand heute vermeldet das RKI 2.467.918 verimpfte Dosen Sars-CoV2-Vakzin – gut zwei Prozent der Bevölkerung haben damit zumindest eine erste Impfung erhalten, mehr als eine halbe Million sogar eine zweite. Und schon stehen Geimpfte im Fokus der Debatte und es wird diskutiert, ob sie nicht vielleicht die darbenden Restaurants füllen könnten oder wieder in die leerstehenden Kinos gehen dürfen.

Eine andere Gruppe liegt zahlenmäßig gar nicht so weit darunter, wird aber kaum erwähnt: Die Nicht-mehr-Infizierten. 1.935.600 Menschen gelten in Deutschland derzeit als von Corona genesen – aber wenn sie überhaupt in Diskussionen auftauchen, dann nur, wenn es um mögliche, aber extrem seltene Reinfektionen geht, um langanhaltende schwere Nachwirkungen – sogenanntes LongCovid – oder gar um Spätfolgen. Aber was ist mit all den anderen Bereichen?



Keine Kita nach Corona

Anfrage bei der Senatsverwaltung für Bildung: Wie stuft man dort genesene Kinder und Jugendliche ein? Dürfen die wieder in die Notbetreuung in der Kita oder der Schule, auch wenn ihre Eltern nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten? Schriftlich teilt man mir mit: "Eine solche Einstufung erfolgt nicht. Kita und Schule unterscheiden sich diesbezüglich nicht von allen anderen Lebensbereichen, die von Corona-Eindämmungsmaßnahmen betroffen sind." Also: Auch Corona-genesene Kinder sitzen gerade zu Hause.



Die Meldungen über mögliche Reinfektionen und die jetzt entdeckten Virus-Varianten erschweren die Informationslage zusätzlich: Im Januar verstarb erstmals ein Patient in Deutschland [www.swr.de], nachdem er sich zum zweiten Mal mit Corona infiziert hatte. Ob es sich im zweiten Fall um denselben Virus-Typ gehandelt hatte oder doch um eine Mutante, konnte im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden. Erste Studien deuten darauf hin, dass der körpereigene Schutz nach einer Erstinfektion mit dem Wildtyp oder nach einer Impfung auch die britische Virus-Variante B.1.1.7 neutralisieren kann. Bei der brasilianischen und der südafrikanischen Variante allerdings ist das noch recht unklar. Anfrage bei der Senatsverwaltung für Gesundheit: Welche Vorgaben gibt es für Behörden und öffentlichen Einrichtungen, im Umgang mit Corona-Genesenen? Auch hier eine schriftliche Antwort: "Wir begleiten die wissenschaftliche Forschung und Diskussion intensiv. Verbindliches lässt sich dazu noch nicht mitteilen."

Eine Frage der Immunität

Und eben weil man über Dauer und Effektivität einer Immunität bislang noch zu wenig Verbindliches weiß, gibt es für Corona-Genesene keine Sonderregeln: Auch sie sitzen mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz im Büro oder in der S-Bahn, auch sie dürfen nur wenige private Kontakte pflegen, auch sie können sich nicht die Haare schneiden lassen, nicht zum Sport, nicht ins Theater gehen. Bis vor kurzem hatte das RKI empfohlen, dass sie nach Einreise aus einem Risikogebiet oder einem Risikokontakt nicht in Quarantäne gehen müssen – mittlerweile werden diese Regelungen ganz den Bundesländern überlassen. Berlin und Brandenburg erwähnen Genesene in ihren aktuellen Verordnungen nicht.

Beim Impfen ganz unten auf der Liste

Einen Bereich gibt es aber, in dem zwischen Noch-nie-Infizierten und Nicht-mehr-Infizierten sehr wohl ein Unterschied gemacht wird: Obgleich es aus medizinischer Sicht keine Bedenken wegen einer etwaigen Überreaktion des Immunsystems gibt, so die Ständige Impfkommission in ihrem aktuellen "Epidemiologischen Bulletin", schreibt sie aber weiter: "Nach überwiegender ExpertInnenmeinung sollten Personen, die eine labordiagnostisch gesicherte Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, zunächst nicht geimpft werden." Damit sitzen Corona-Genesene derzeit zwischen allen Stühlen: Für ein Leben ohne Corona-Maßnahmen erscheint ihre Immunität nicht verlässlich genug, für eine Impfung sind sie aber auch nicht vorgesehen.

Sendung: Inforadio, 01.02.2021, 06:10 Uhr