Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet die Tests schon in den kommenden Tagen in den Supermarkt-Regalen, "also niedrigschwellig erreichbar", so Spahn im ZDF-Morgenmagazin. Er gehe davon aus, dass in der nächsten Woche weitere Zulassungen ausgesprochen werden könnten.



Kritik an einer Verzögerung der Einführung von Tests für alle wies Spahn zurück. Der Termin Anfang März wäre an sich möglich gewesen, nun habe man sich erst auf eine weitere Koordination mit den Bundesländern geeinigt. "Ich hätte gerne tatsächlich begonnen in der nächsten Woche mit mehr Testen", betonte Spahn. "Testen ist eine Chance."



Spahn hatte ursprünglich vorgehabt, Antigen-Schnelltests ab dem 1. März für jeden Bürger kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das Corona-Kabinett hatte dieses Vorhaben am Montag vorerst gestoppt [tagesschau.de]. Es soll nun zunächst bei den Bund-Länder-Beratungen am 3. März besprochen werden. Spahn betonte jetzt erneut, es solle schnellstmöglich mehr getestet werden, "auch mit Schnelltests, idealerweise kostenlos angeboten".