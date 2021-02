Müller kritisierte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Es ist zum wiederholten Mal so, dass von Seiten des Bundesgesundheitsministers Dinge angekündigt wurden, die so oder zumindest so schnell nicht kommen", sagte Müller weiter. Dann müsse man sehen, wie man bis zum Einsatz der Tests die Situation auffange. Das könne zum Beispiel bedeuten, dass möglicherweise die "die nächsten Klassenstufen nicht so schnell in die Schulen kommen können, wie man es sich vielleicht erhofft hat".

Bis Tests und Impfkapazitäten noch deutlicher hochgefahren werden könnten, müssten die Menschen eben mit anderen Maßnahmen geschützt werden.

Spahn hatte ursprünglich vorgehabt, die Antigen-Schnelltests ab dem 1. März für jeden kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das Corona-Kabinett hatte dieses Vorhaben am Montag vorerst gestoppt [tagesschau.de]. Es soll nun zunächst bei den Bund-Länder-Beratungen am 3. März besprochen werden.