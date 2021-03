Aber es gibt auch ernstere Probleme. So sind ähnlich klingende Domains nicht gesichert. Wer statt "test-to-go.berlin" zum Beispiel "testtogo.berlin" tippt, wird momentan ins Nichts des Internet geleitet. Denkbar wäre aber, dass jemand unter dieser Domain eine ähnlich aussehende Seite aufsetzt, um sensible Daten unachtsamer Nutzerinnen und Nutzer abzufragen – eine Methode, die als sogenanntes Phishing bekannt ist. Normalerweise werden darum verwandte Adressen oder Adressen mit Tippfehlern aufgekauft und umgeleitet. Ein Prozedere, das nur wenige Euro mehr kostet. Trotzdem ist dies bis heute nicht passiert.

Die Ungenauigkeiten und Abweichungen von branchenüblichen Standards reichen über die gesamte Webseite. Mal entbehrt das Piktogramm zu "trockenem Husten" nicht einer gewissen Komik, weil es eine Person zeigt, die sich mit einen grünen Strahl übergibt. Mal widersprechen sich die Angaben, weil im Text von 1,5 Metern Abstand die Rede ist, aber in der Zeichnung ein Abstand von zwei Metern empfohlen wird – was vielleicht auch daran liegt, dass die Grafik wohl einfach im Netz für fünf Dollar gekauft wurde [iconscout.com] .

Die Wahl für "Homepage-Future" zur Webseiten-Umsetzung reiht sich damit in die Liste der Merkwürdigkeiten rund um das Start-up 21DX. Das Unternehmen, das in Berlin die Corona-Schnelltests koordinieren soll und sich als zunehmend fragwürdige Wahl darstellt. Zum einen, weil sensible Daten der Getesteten über Wochen zugänglich waren. Zum anderen, weil der Vorwurf im Raum steht, dass das Start-up den lukrativen Auftrag von der Politik ungerechterweise bekommen hat, ohne an einer Ausschreibung teilnehmen zu müssen. Es geht dabei um ein Auftragsvolumen von mehreren Millionen Euro. Pro Monat.

21DX wirbt damit, dass "ein erfahrenes Team aus dem Gesundheitswesen" hinter dem Unternehmen stecke. Laut Handelsregister wurde es im September 2020 gegründet von Peter Bristot und Martina Steiner-Samwer - und ist wohl nicht das erste Corona-bezogene Start-up der beiden. Schon im Frühjahr versuchten beide mit einem Unternehmen namens RPR Group, Covid-19-Testlösungen an Unternehmen zu verkaufen. Nun versuchen beide es mit dem Start-up 21DX.

Bristot und Steiner-Samwer kommen ursprünglich aus der Berater-Branche, haben zusammen in den 2000er Jahren bei der Management-Beratung "Bain & Company" gearbeitet. Danach war Bristot bis zur Pandemie bei dem Medizintechnik-Unternehmen "Medtronic" tätig, Steiner-Samwer in München-Schwabing als Managerin der Schön-Klinik.

Es stellt sich also die Frage, wie viel Erfahrung 21DX tatsächlich mitbringt. In anderen Städten beispielsweise übernehmen das Deutsche Rote Kreuz oder die örtliche Verwaltung selbst die Organisation der Test-Infrastruktur. In Berlin tut dies aber 21DX als Dienstleiter für den Senat.