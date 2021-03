Das Startup 21DX testet Berlinerinnen und Berliner auf Sars-Cov-2. Doch die Firma hatte ein derart großes Datenleck, dass zeitweise Name, Adresse, Testergebnisse und weitere sensible Daten von Tausenden im Netz verfügbar waren. Von Haluka Maier-Borst

Auch in der Misere kann man Schönheit finden. Neben der Spree in Berlin-Mitte liegt eine der Corona-Schnellteststationen der Firma 21DX. Zwar ist auch hier das Prozedere mit den Stäbchen nicht weniger schmerzhaft. Aber neben der Test-Gewissheit gibt es hier noch den Blick auf Kanzleramt, Reichstag und Fernsehturm. Schnelltests sollen dabei helfen Infektionsketten zu unterbrechen, noch bevor sich die Intensivstationen wieder mit Covid-19-Erkrankten füllen. Doch nun zeigt sich, dass 21DX, einer der größten Anbieter der Tests in Berlin, ein massives Problem hatte: ein schwerwiegendes Datenleck.

Gemäß des Berichts der IT-Sicherheitsforscher, der auch an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik(BSI) ging, brauchte es für den Zugang zu den Daten nicht viel. Der Authentifizierungsschlüssel konnte mit ein bisschen Know-How aus dem Browser ausgelesen werden. Und indem man die URL ein wenig veränderte, konnte man für jede getestete Person eine Art Attest abrufen.

Die Sicherheitsforscher von "Zerforschung" und CCC gehen davon aus, dass man auf Ergebnisse und die zugehörigen Daten von bis zu 136.000 Tests zugreifen konnte. Dafür spricht, dass diese Zahl auf einer Übersichtsseite der Datenbank von Medicus AI zu sehen war und dass die Identifikationsnummer der Atteste durchnummeriert und aufsteigend waren.

Allerdings umfasst diese Zahl wohl nicht nur Berlin. Zum einen betreibt 21DX auch Standorte in anderen Teilen Deutschlands wie Bayern zum Beispiel. Zum anderen stammt die fehlerhafte Datenbank mit den Testergebnisse von der Firma Medicus AI, die auch noch andere Kunden hat.

Medicus AI rechnet derweil die Größe des Datenlecks anders. Erst spricht man davon, man wisse von "lediglich 6 Personen, die von dieser Lücke betroffen waren". Später erhöht sich die Zahl auf theoretisch 5.774 Testergebnisse, "weil es genau so viele Anfragen auf das System in dem Zeitraum gab, in dem die Lücke bestand." Gleichzeitig verneint man aber auch nicht, dass jedes der anderen tausend Testergebnisse in der Datenbank frei zugänglich war. Man hätte jedoch Maßnahmen um massenhafte Abfragen zu verhindern, erklärt Medicus AI. Im Klartext heißt das: jedes der 136.000 Testergebnisse hätte ausgelesen werden können – aber wohl nicht alle auf einmal.