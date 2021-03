Der Brandenburger Landtag wird sich am Donnerstag mit den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz zu den Corona-Maßnahmen befassen. Ministerpräsident Woidke will die Öffnungsperspektiven für Brandenburg aufzeigen. rbb|24 streamt die Landtagsdebatte ab 15 Uhr live

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) informiert den Landtag am Donnerstag (15.00 Uhr) über die Ergebnisse der jüngsten Corona-Beratungen von Bund und Ländern. Einen Tag nach den Gesprächen der Regierungschefs gibt er den Abgeordneten laut Staatskanzlei einen Überblick über die Öffnungsperspektiven für Brandenburg.

Woidke kündigte nach dem Corona-Gipfel die Möglichkeit von stufenweisen Lockerungen an. "In diesem Sinn sind in einem weiteren Schritt vorsichtige Öffnungen in Einzelhandel, bei Museen und Gedenkstätten, bei Sport und Outdoor-Aktivitäten vorstellbar", teilte der Regierungs-Chef am späten Mittwochabend mit. Das Kabinett werde am Donnerstag und Freitag darüber beraten.