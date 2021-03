Bild: dpa/C. Soeder

Entwurf für Bund-Länder-Beratungen - Inzidenz von 100 könnte zur Marke für Lockerungen werden

03.03.21 | 11:12 Uhr

Vor den Bund-Länder-Beratungen am Nachmittag zeichnet sich eine weitere Verlängerung des Lockdowns ab. Allerdings sollen nach rbb-Informationen Lockerungen schon möglich sein, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt - und nicht mehr unter 35.

Bund und Länder wollen den Lockdown im Grundsatz bis zum 28. März verlängern. Das steht auch im neuesten Beschlussentwurf vor der Videokonferenz der Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Nachmittag, der dem rbb vorliegt. Die Runde um die Bundeskanzlerin will aber schrittweise Öffnungen ermöglichen. Im Vergleich zu vorigen Entwürfen ist die aktuelle Version des Bund-Länder-Papiers nur wenig verändert worden.



Neu ist, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 eine so genannte Notbremse greifen soll. Unterhalb dieser Grenze sollen in Verbindung mit Schnell- und Selbsttests sowie fortschreitenden Impfungen Lockerungen ermöglicht werden. Noch am 10. Februar hatten Bund und Länder weitere Öffnungen für eine Inzidenz von 35 in Aussicht gestellt. Dieser Wert gilt wegen der zuletzt wieder gestiegenen Infektionszahlen aber als in absehbarer Zukunft kaum erreichbar, am Mittwoch lag er bundesweit bei 64,0. Die so gennannte Notbremse soll gelten, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei Tagen nacheinander überschritten wird.

"Click and Meet" für Einzelhandel im Gespräch

Ab 8. März planen Bund und Länder demnach die Kontaktbeschränkungen so zu lockern, dass sich maximal 5 Personen (ohne Kinder) aus zwei Haushalten privat treffen dürfen.



Wie schon in vorigen Entwürfen skizziert, dürfen Buchhandlungen (in Berlin bereits geöffnet), Blumengeschäfte und Gartencenter (in Brandenburg bereits geöffnet) unter Auflagen öffnen. Auch Fahr- und Flugschulen dürfen mit Hygienevorkehrungen ihre Geschäfte wieder aufnehmen. Auch körpernahe Dienstleistungen können wieder öffnen. Bedingung hierfür sind laut Papier ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest der Kunden sowie ein Testkonzept für das Personal.



Im Einzelhandel sind Öffnungen laut Papier daran gekoppelt, dass die Inzidenz unter 35 liegt. Liegt sie unter 100 können Kunden nach Terminbuchung eingelassen werden (click and meet). Eine ähnliche Regelung ist für Museen, Galerien und Gedenkstätten vorgesehen.

Ein Schnelltest pro Woche

Bund und Länder wollen die nationale Teststrategie bis Anfang April umsetzen. Für das Personal an Schulen und in Kitas sowie die Schülerinnen und Schüler soll ein Schnelltest pro Woche zur Verfügung gestellt werden, heißt es in dem aktualisierten Entwurf für ein Beschlusspapier.



Danach sollen auch Unternehmen verpflichtet werden, ihren Beschäftigten einen kostenlosen Schnelltest pro Woche anzubieten. Auch Bürger ohne Symptome sollen sich einmal in der Woche kostenfrei testen lassen können.



35er-Marke unter anderem für Außengastronomie

Kontaktfreien Sport wollen die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin in Gruppen von maximal 10 Personen im Freien ab einer Inzidenz unter 35 zulassen. Bei einer Inzidenz von unter 100 soll es diese Möglichkeit nur für Kinder und Jugendliche geben.



Weitere Lockerungen wären laut Papier erst 14 Tage nach diesen Öffnungen möglich. Für eine Wiederinbetriebnahme der Außengastronomie, Theater-, Kino- und Opernöffnungen sowie weitere Möglichkeiten für Sportler drinnen und draußen, setzen Bund und Länder allerdings wieder die 7-Tage-Inzidenz von 35 als Marke. Bei einer Inzidenz unter 100 wäre Außengastronomie nur mit Terminbuchung möglich. Für Sport und Besuche in Kultureinrichtungen wären Schnell- oder Selbsttests erforderlich.



Alle Öffnungsschritte würden bei steigenden Inzidenz-Zahlen über 100 wieder rückgängig gemacht (Notbremse). Weitere Öffnungen in der Gastronomie und in der Hotellerie sind nicht vorgesehen und sollen auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz thematisiert werden.

