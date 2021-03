Debüroman Prenzlau Montag, 22.03.2021 | 08:00 Uhr

Ich denke nicht, dass man da so generös darauf antworten kann. Es ist so, dass die SuS, die in der letzten Woche in der Schule waren, Stoff unterrichtet bekommen haben, die diesen weiter ausarbeiten und festigen. Auf etwaige Nachfragen kann der Lehrer nicht ausreichend reagieren, denn dafür fehlt die Zeit. Die SuS, welche in dieser Woche zur Schule kommen, sollten Fragen zur letzten Woche haben und die Aufarbeitung des Unterrichtsgegenstandes erfahren, der letzte Woche via Distanz vermittelt wurde. Man kann also nicht behaupten, dass es gar nicht so schlimm sei, denn so entstehen weitere Lücken. Vielleicht ist dies in manchen Fächern oder zu manchen Abschnitten im Lehrplan, wenn es um "Übungsaufgaben" geht, durchführbar, aber man sollte hier von einer Generalisierung Abstand nehmen.