Frank Berlin Donnerstag, 04.03.2021 | 13:54 Uhr

Leider wird Herr Lauterbach, wie schon so oft in den vergangenen Monaten, recht behalten.



Wir werden uns durch die angekündigten Öffnungen und das gleichzeitige Fehlverhalten vieler uneinsichtiger Bürger auf sehr hohe Inzidenzwerte einstellen müssen, so wie es in einigen unserer Nachbarländer bereits schon jetzt Realität ist.



Polen: 7-Tage Inzidenz 196



Frankreich: 7-Tage Inzidenz 228



Tschechien: 7-Tage Inzidenz 791



Und dann gehen wir alle wieder in den kompletten Lockdown.