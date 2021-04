Mirko Dwilling-Haß Potsdam Samstag, 24.04.2021 | 18:56 Uhr

Schaffen sie es wohl doch offensichtlich nicht mehr, bis zur Wahl ihre Aussage aufrecht zu erhalten, dass es keine Unterscheidung gibt.



Naja mir soll es recht sein. Am 12.05. gibts die zweite Impfung.



Und mal ehrlich.... so erheblich sind die geplanten „Freiheiten“ nun auch nicht wirklich. Eher symbolisch.



„Keine Gefahr, kein Verbot“....



Schade, das man in der Bundes-Notbremse eher nach dem Motto verfährt „keine Gefahr, trotzdem Verbot“ und nach dem Motto „keine Wirkung, sinnlos und trotzdem Verbot“.



Deshalb .... erst einmal in Ruhe abwarten und und hoffen, nicht Teil der Straftäter zu werden, die doch glatt mal eine Maske nicht aufhaben und dann ordentlich für die Erhöhung der Einnahmen sorgen.



Was anderes sind die Bußgelder nicht. Abzocke.