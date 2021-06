Angesichts der Urlaubssaison und der sich rasch ausbreitenden Delta-Variante werben die Regierungen in Berlin und Brandenburg für weitere Impfungen. Auch Urlauber sollten vorsichtig sein, so der Berliner Regierende Bürgermeister.

Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte der Deutschen Presse Agentur am Mittwoch, es beginne eine neue Phase in der Pandemiebekämpfung, in der "wir glücklicherweise keinen Mangel an Impfstoff mehr verwalten müssen, sondern es im Gegenteil freie Termine in den Impfzentren zu vergeben gibt."

Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD)betonte im Gespräch mit rbb 88.8 ebenfalls die Relevanz des Impfens. "Ich hoffe wirklich sehr, dass alle die Möglichkeit zum Impfen auch annehmen. Und auch den Zweitimpftermin." Müller appeliert außerdem an die Eltern, sich in Sachen Impfung für ihre Kinder beraten zu lassen. "Gerade bei den über 12-Jährigen ist das ja möglich", so Müller.

Müller mahnte außerdem davor, angesichts der momentan niedrigen Inzidenzzahlen in der Region, im Urlaub im Umgang mit Corona nicht zu leichtsinnig zu sein. "Wir sind noch nicht über den Berg, das sehen wir in Potugal, in Großbritannien, in Israel. Das kann jetzt auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen."



Müller räumte in dem Gespräch Fehler ein, unterm Strich sei man jedoch ganz gut durch die Pandemie gekommen. "Wir konnten doch gut aufholen. Gerade mit dem Impfen ist es jetzt deutlich voran gegangen."