steffen Berlin Mittwoch, 11.08.2021 | 15:01 Uhr

Geisels Verharmlosungsversuche sind nur zu durchsichtig. Im Web gibt es genügend Beispiele, wie Polizisten absolut unverhältnismäßig Gewalt gegen gewaltfreie Demonstranten eingesetzt haben. Da reichen auch die Schnipsel vollkommen aus. Selbst verbale Beleidigungen dürfen nicht derartig beantwortet werden, die Polizei hat stets und immer deeskalierend aufzutreten, so wie es bei anderen Demos (ob erlaubt oder nicht) auch stets gefordert und auch üblich ist. Werden Polizisten körperlich angegriffen, dürfen sie gegen diese Angreifer entsprechend hart antworten, da habe ich kein Mitleid. Aber eine ältere Dame am Hals zu packen und auf den Boden zu schleudern, ist einfach untragbar. Genau so das Treten in die Weichteile eines am Boden Liegenden. Die Polizei, so sehr ich sie sonst verteidige, ist in diesem Fall erkennbar ohne Deeskalation aufgetreten und das offenbar politisch gewollt. Verletzte gegeneinander aufrechnen zu wollen, ist Whataboutism. Hier galt erkennbar zweierlei Maß.