F. Usselbart Berlin Sonntag, 08.08.2021 | 17:05 Uhr

Ich habe ja in meiner Jugend auf linken Demonstrationen so einiges erlebt von Seiten der Polizei. Dass ein Polizeisprecher so einfühlsam um Verständnis wirbt, oder sich gar die UN einschaltet... davon hätte ich nicht mal geträumt. Da wurde eigentlich immer verbal nachgetreten mit "reisende Gewalttäter die volle Härte des Rechtsstaates spüren lassen" oder so was in der Art.