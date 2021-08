Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), hat sich gegen eine Impfpflicht in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Allerdings werde der Druck erheblich auf die Ungeimpften zunehmen, sagte Müller am Dienstag in der rbb-Sendung "Wir müssen reden".

Kubicki kritisierte zudem die Äußerungen des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), der einen eindeutigen Zusammenhang zwischen niedriger Impfquote und dem AfD-Zuspruch in Ostdeutschland sieht. "Ich teile Ihre Auffassung nicht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Stärke der AfD in ostdeutschen Bundesländern und der geringeren Impfquote. Ich halte es übrigens für sehr gefährlich, diese Diskussion so zu führen, weil es nicht dazu beitragen wird, Leute dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Sondern im Gegenteil. Es wird dazu beitragen, dass Leute sagen: Jetzt erst recht nicht. Und zwar auch vernünftige Leute."



Wanderwitz blieb jedoch bei seiner Äußerung und betonte: "Es gibt viele Umfragen, die sagen ganz klar: Es gibt Menschen, die skeptisch gegenüber dem Impfen sind - quer durch alle politischen Lager. Aber in einem Lager sind sie eben besonders ausgeprägt, ausgeprägter als in allen anderen Lagern. Was sicherlich auch damit zu tun hat, dass in keiner anderen Partei die Ablehnung durch die Funktionäre dieser Partei so ausgeprägt ist. Und deswegen sind unter denen, die das Impfen ablehnen, besonders viele, die politisch der AfD nahestehen."