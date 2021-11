In drei Brandenburger Landkreisen gilt für Ungeimpfte ab Donnerstag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22 bis 6 Uhr. Aktuell betroffen sind die Landkreise Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße. Ab Freitagabend kommt auch Dahme-Spreewald hinzu.

Alle vier Landkreise weisen laut RKI-Angaben vom Donnerstag schon mehr als drei Tage in Folge eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 750 auf. Das Brandenburger Kabinett hatte am Dienstag beschlossen, dass in dem Fall eine Ausgangsbeschränkung für Menschen ohne Corona-Impf- oder Genesenen-Nachweis in Kraft tritt. Ausnahmen gelten unter anderem für Wege zur Arbeitsstätte oder in medizinischen Notfällen.