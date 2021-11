Vier Schulen betroffen - Kreuzberger Eltern protestieren gegen Wechselunterricht

Mo 15.11.21 | 12:22 Uhr

rbb|24/Jenny Barke Audio: Inforadio | 15.11.2021 | Kirsten Buchmann | Bild: rbb|24/Jenny Barke

Weil die Grundschule ihrer Kinder in den Wechselunterricht muss, haben Kreuzberger Eltern zum Protest aufgerufen. Der Tenor: "Corona-Maßnahmen ja, aber nicht als Erstes und auf dem Rücken der Kinder".

Die Elternschaft der Rheinhardswald Grundschule in Berlin-Kreuzberg, bei der es zum Wochenstart coronabedingt Wechselunterricht für alle Schüler geben soll, hat für Montagvormittag zu einer Protest-Aktion aufgerufen. Die Eltern wollen nach eigenen Angaben somit darauf hinweisen, dass aus ihrer Sicht Schüler erneut mit zu den Ersten gehören, die in Sachen Corona in die Pflicht genommen werden.



Vier Schulen sind in Berlin insgesamt im Wechselunterricht. Bei ihnen steht die Corona-Ampel laut der Statistik der Bildungsverwaltung auf Gelb.

Die Schule sei kurzfristig vom Gesundheitsamt Kreuzberg in den Wechselunterricht geschickt worden, heißt es in dem Aufruf der Eltern, der rbb|24 vorliegt. Diese Entscheidung sei "unverhältnismäßig" - vor allem im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen. Die Senatsverwaltung für Bildung hingegen sagte dem rbb, dass sie auf gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, das die Entscheidung trifft, und dessen Expertise vertraue.

Eltern wollen auf hohe Belastung hinweisen

Mithilfe von Rasseln, Trommeln und Plakaten protestieren rund 50 Eltern und Kinder vor der Schule. Sie betonen in ihrem Aufruf, dass sich die Demonstration weder gegen die Schule selbst noch gegen Corona-Maßnahmen in Schulen im Allgemeinen richte, sondern dass so auf die große Belastung und "den hohen Preis" hingewiesen werden soll, den Familien zu leisten hätten. Während an anderer Stelle Menschen in vollen Sportstadien und Ähnlichem zusammenkommen.

Die Texte auf den Plakaten sollten versuchen, die Botschaft, um die es geht, widerzuspiegeln. Z.B.: 'Warum werden als Erstes die Schulen geschlossen?' oder 'Corona-Maßnahmen ja, aber nicht als Erstes auf dem Rücken der Kinder' Aus dem Aufruf der Eltern zum Protest

Der Berliner Tagesspiegel [tagesspiegel.de / Paywall] berichtet von 20 positiv getesteten Schülern bei einer Schülerschaft von 650 Kindern. Bei Weitem nicht in allen Klassen soll es Corona-Fälle geben. Der Unterricht soll jedoch für alle Schüler der Reinhardswald Grundschule, in der die Klassen in je zwei Lerngruppen eingeteilt werden sollen, ab sofort täglich für drei Stunden stattfinden. Damit komme es erneut zu Einbußen im Unterrichtsstoff, so die Eltern.

Es sind noch mehr Schulen im Wechselunterricht

Am vergangenen Dienstag waren je eine Grundschule in Charlottenburg-Wilmersdorf und in Pankow im Wechselunterricht gewesen. Inzwischen ist die Ampel für insgesamt vier Schulen auf "Gelb" gesprungen und sie befinden sich im Wechselunterricht. Betroffen sind neben der Kreuzberger Rheinhardswald Grundschule noch zwei weitere öffentliche Grundschulen und eine Schule in freier Trägerschaft.

Sendung: rbb Kultur, 15.11.2021, 19:30 Uhr