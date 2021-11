Lilly Sonntag, 14.11.2021 | 16:51 Uhr

Das sehe ich genau so. Auch in meinem Umfeld will eigentlich keiner mehr sein Kind in die Schule schicken. Also für alle Grundschüler ist das Aussetzen der Präsenzpflicht längst überfällig. Die Kindern zu opfern ist wirklich das schlimmste was passieren kann. Ich bin so sauer und traurig darüber.