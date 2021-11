Corona-Impfzentrum Messe Berlin zieht in benachbartes ICC um

Zwei Impfzentren gibt es noch in Berlin, eines davon in den Messehallen unter dem Funkturm. Dieses soll nun ins benachbarte ICC umziehen. Die Nachfrage nach Impfungen steigt wieder - die CDU fordert ein drittes Impfzentrum im Osten der Stadt.

Das Impfzentrum Messe Berlin soll von den Messehallen in die benachbarte Kongresshalle umziehen. In den nächsten Wochen werde alles dafür vorbereitet, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) dem rbb. Den Umzug organisiert Ex-THW-Chef Albrecht Broemme, der bereits die Corona-Notfallklinik an der Messe aufgebaut hatte.

In den Hallen auf dem Messegelände soll dagegen perspektivisch wieder das Ausstellungsgeschäft anlaufen. So kündigt die Messe Berlin den Beginn der Internationalen Grünen Woche für den 21. Januar 2022 an.