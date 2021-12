Sondersitzung in Potsdam - Brandenburger Landtag will "epidemische Notlage" beschließen

Mo 13.12.21 | 08:23 Uhr

Der Brandenburger Landtag kommt am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Auf Antrag der Regierungsparteien soll die "epidemische Notlage" beschlossen werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Brandenburg ist derweil wieder leicht gestiegen.

Nach dem Vorbild mehrerer anderer Länderparlamente will am Montag auch die Brandenburger Regierungskoalition für das Land die "epidemische Notlage" im Landtag beschließen. Dafür kommt das Parlament zu einer Sondersitzung zusammen. Das Land habe weiterhin extrem hohe Werte bei der Sieben-Tage-Inzidenz, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montagmorgen im rbb-Inforadio zur Begründung.



Die Regierungsfraktionen von SPD, CDU und Grünen hatten in der vergangenen Woche bereits erklärt, die "pandemische Notlage" feststellen zu lassen und im Parlament über deren Ausrufung abzustimmen, so dass die Landesregierung auf der Grundlage dieser Beschlüsse weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durchsetzen kann.



Inzidenz wieder leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut am Montagmorgen bei 657 Erkrankungen je 100.000 Einwohnern und damit etwas höher als am Sonntag. Nonnemacher betonte im Inforadio, bei den hohen Inzidenzwerten müsse sogar noch von einer Untererfassung ausgegangen werde. Noch wesentlich dramatischer sei allerdings der Druck auf das Gesundheitssystem.



Bei mehreren Kennziffern sei der rote Alarmbereich "weit überschritten". "Dort wird es sehr sehr eng", betonte die Ministerin. Auch müssten sich alle bewusst sein, dass die Omikron-Variante des Coronavirus neue Risiken berge: "Dann kann es nochmal ganz andere Konsequenzen geben", sagte Nonnemacher.



"Auslastung der Intensivstationen alarmierend"

Die Fraktionsvorsitzenden Daniel Keller (SPD), Jan Redmann (CDU) sowie Petra Budke und Benjamin Raschke (Grüne) hatten in der vergangenen Woche dieses Vorhaben bereits in einer gemeinamen Erklärung bekanntgegeben: "Die aktuelle Infektionslage erfordert entschiedenes Handeln. Die Auslastung der Intensivstationen ist nach wie vor alarmierend. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir uns in einer Notlage befinden." Sollte der Landtag am Montag diesen Schritt gehen, wäre nach Einschätzung der Koalition sichergestellt, dass die jüngst wegen der Corona-Lage beschlossenen Beschränkungen weiter gelten und gegebenenfalls verschärft werden können.

Änderung des Infektionsschutzgesetzes ging durch Bundestag und Bundesrat

Grundlage für die Ausrufung dieser "epidemischen Notlage" kann allerdings nur ein Parlamentsbeschluss sein. Darum war es notwendig, eine Sitzung für das Haus einzuberufen. Nachdem dann zunächst im Bundestag und am Freitag auch im Bundesrat das Infektionsschutzgesetz entsprechend nachgebessert beschlossen wurde, war der Weg frei für diesen Weg der Ermächtigung der Landesregierung zu weiteren Pandemieschutzmaßnahmen durch das Landesparlament.



Die im Bundesrat am Freitag beschlossene Gesetzesänderung bildet die Grundlage, dass die Länder solch eine Notlage selbst ausrufen können, um damit auch umfassende Einschränkungen und Schutzmaßnahmen zu begründen. Als erstes Bundesland hatte Sachsen am vergangenen Montag in einer Sondersitzung des Landtages die "epidemische Notlage" festgestellt.

