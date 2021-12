Bei einer Potsdamerin ist die Omikron-Variante des Coronavirus festgestellt worden. Das bestätigte am Montag ein Rathaus-Sprecher dem rbb. Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichtet.



Der Fall sei am Vormittag im Corona-Krisenstab des Rathauses besprochen worden, hieß es. Die Reiserückkehrerin aus Südafrika befinde sich nach ihrer Ankunft in Frankfurt am Main am dortigen Flughafen in Quarantäne, nachdem sie positiv getestet wurde. Inzwischen habe sich bei einer Sequenzierung der Verdacht auf Omikron bestätigt.