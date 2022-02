In Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein etwa sei die Dynamik der Omikron-Welle bereits gebrochen. Zudem gebe es im Norden eine hohe Impfquote. Das gebe die Freiheit, Lockerungen verantwortungsvoll durchzuführen, sagte Schmidt-Chanasit. In Berlin zeigt ein Blick auf die Inizidenzen der letzten Tage, dass möglicherweise ebenfalls ein Wendepunkt erreicht sein könnte . Seit dem 28. Januar sinken die Fallzahlen leicht. Die Labore sind nur noch zu 78 Prozent ausgelastet, wie Gesundheitsministerin Ulrike Gote (Grüne) mitteilte.

Trotz steigender Infektionszahlen beginnt für die Corona-Pandemie hierzulande eine neue Phase - die Bundesländer lockern, und weitere Erleichterungen werden diskutiert. Der Virologe Schmidt-Chanasit sagte im rbb-Inforadio am Mittwoch, es sei richtig, auf die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern zu schauen.

In Berlin liegt die Hospitalisierungsinzidenz mit 25,4 Prozent derzeit vergleichsweise hoch, in Brandenburg bei 4,98 Prozent weit darunter. Gesundheitssenatorin Gote erläuterte zur aktuellen Corona-Lage in Berlin, die Hospitalisierungsinzidenz sei binnen Wochenfrist um fünf Prozent gestiegen. "Das muss genau angeschaut werden. Die Belegung der Normalstationen mit Covid-Patienten steigt an. Wir müssen immer noch planbare Operationen verschieben. Die Zahlen auf den Intensivstationen sind gleich geblieben", so Gote.

Die Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg: Wie viele Neuinfizierte gibt es? Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz? Und wie viele Menschen sind geimpft? Alle wichtigen Erkenntnisse in ständig aktualisierten Grafiken. Von Haluka Maier-Borst, Jenny Gebske, Arne Schlüter und Sophia Mersmann

Erste Lockerungen sind in Berlin und Brandenburg bereits in Kraft getreten. So wird die 2G-Regelung im Brandenburger Einzelhandel abgeschafft. Das hatte das Kabinett in Potsdam am Dienstag beschlossen. Anstelle der Zugangsbeschränkung auf Geimpfte und Genesene tritt ab Mittwoch eine FFP2-Maskenpflicht in Geschäften, wie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mitteilte. Auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte hat das Land gekippt.

In Berlin soll über die Abschaffung der 2G-Regel in der kommenden Woche entschieden werden. Dafür hat Berlin neue Regelungen für Großveranstaltungen beschlossen. In geschlossenen Räumen sind ab Samstag bis zu 4.000 Personen erlaubt, im Freien sind bis zu 10.000 Menschen möglich. Austragungsorte solcher Großveranstaltungen wie Fußballstadien dürfen maximal zu 50 Prozent ausgelastet werden.